FirenzePost : Empoli: poliziotti assassinati da Mario Tuti ricordati nel 47° anniversario -

Ai dueè stata conferita la Medaglia d'oro al merito civile, il 12 maggio 2004, intitolata una strada della città di, oltre al monumento e alla pietra d'inciampo sempre nella ...Stamani 24 gennaio idella Squadra Mobile di Firenze e quelli del Commissariato dili hanno arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip ...Hanno rapito e sequestrato un cittadino cinese a Empoli, in provincia di Firenze, per poi chiedere il riscatto alla moglie in Cina. Ma i 3, anche loro cinesi, sono stati arrestati dalla polizia ...Era il 24 gennaio 1975, quando il terrorista Mario Tuti uccise Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, rispettivamente brigadiere e appuntato della polizia di Stato e ferì Arturo Rocca, anch'egli appuntat ...