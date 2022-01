Emissioni - BMW | Mercedes e Volkswagen | nel 2021 rispettati i limiti Ue

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Laha rispettato anche neldidi anidride carbonica imposti dall'Unione europea. In particolare, stando a quanto comunicato in via preliminare dal marchio tedesco, l'anno scorso la media delledi flotta si è attestata a 113 g/km, a fronte dei 119 richiesti dalle normative comunitarie. Sotto ianche BMW e. Laha prodotto 5,5 milioni di grammi di anidride carbonica in meno rispetto aidi legge grazie, in particolare, all'aumento delle vendite di elettriche e ibride. Per lo stesso motivo hanno raggiunto un analogo risultato anche la BMW e la: entrambi i costruttori premium hanno rivelato di aver rispettato i propri ...

Advertising

ZenatiDavide : BMW studia nuovi motori termici, Stellantis il diesel Euro 7. Volkswagen: “Impossibile abbandonare le endotermiche”… -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni BMW

...per le varianti ibride con motore a combustione e l'altra per i modelli puramente a zero. ... Destinata a sfidare la Tesla Model 3 e la nuovai4, la berlina dei quattro anelli si basa sull'...Tuttavia, i nuovi incentivi potrebbero estendersi anche ad auto condi CO2 inferiori a ... dunque, alcune case automobilistiche (come Rolls - Royce, Bentley, Porche e) puntavano sulla ...Sotto i limiti anche BMW e Mercedes. La Volkswagen ha prodotto 5,5 milioni di grammi di anidride carbonica in meno rispetto ai limiti di legge grazie, in particolare, all’aumento delle vendite di elet ...Mentre la connazionale Tvs firma un accordo con Bmw Motorrad, proprio in vista di un futuro green, anche Bajaj si prepara ad un'offensiva elettrica in grande stile: il colosso asiatico, uno dei più gr ...