Emerald Fennell | in estate le riprese del suo nuovo film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La registasta scegliendo gli attori per il suo, le cuidovrebbero iniziare in, dopo il successo ottenuto con Una donna promettente, tornerà alla regia con unle cuiinizieranno in. I produttori di MRC, che finanzieranno il progetto, non hanno rivelato i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire qualchedettaglio. Il prossimo lungometraggio di, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere una storia sull'ossessione. Lamaker, attualmente, sta incontrando gli attori per ...