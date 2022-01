Eliminazione di Soleil Sorge? Guenda Goria la richiede a gran voce. Perché? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Soleil Sorge è stata per gran parte del grande Fratello Vip 6 la beniamina del pubblico. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva dalla sua uno zoccolo duro di fans che si sono esposti per lei e l’hanno salvata ad ogni televoto facendo sì che fosse la preferita all’interno della casa per mesi. Ma le cose sembrano cambiate. Già dai sondaggi si evince che questa volta Kabir Bedi potrebbe fare doppietta e vincere ancora una volta al televoto come preferito. In quel caso sarebbe la seconda volta che Soleil Sorge perde; la prima lo ricordiamo è stata quella in cui Nathalie Caldonazzo ha stravinto con il 63% di preferenze. In queste ore diversi vip si stanno esponendo per favorire i concorrenti. Guenda Goria contro Soleil ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022)è stata perparte delde Fratello Vip 6 la beniamina del pubblico. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva dalla sua uno zoccolo duro di fans che si sono esposti per lei e l’hanno salvata ad ogni televoto facendo sì che fosse la preferita all’interno della casa per mesi. Ma le cose sembrano cambiate. Già dai sondaggi si evince che questa volta Kabir Bedi potrebbe fare doppietta e vincere ancora una volta al televoto come preferito. In quel caso sarebbe la seconda volta cheperde; la prima lo ricordiamo è stata quella in cui Nathalie Caldonazzo ha stravinto con il 63% di preferenze. In queste ore diversi vip si stanno esponendo per favorire i concorrenti.contro...

