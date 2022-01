Elezioni Quirinale, Mentana sfotte Celata: «La Bonino ti ha visto e se n’è andata» – Video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentana Celata Le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sono iniziate, con la loro precisa ritualità. E con esse anche gli speciali tv dedicati all’evento politico. Evidentemente, dal punto di vista televisivo, fanno ormai parte del “protocollo” anche i siparietti tra Enrico Mentana e il suo inviato Paolo Celata. Anche in versione quirinalizia, i due non hanno offerto al pubblico qualche fuori programma. Durante la diretta odierna, il direttore del TgLa7 ha come d’abitudine stuzzicato il proprio giornalista, per l’occasione inviato davanti a Montecitorio (in cui ha luogo la votazione). Mostrando il via vai di politici nella piazza antistante al palazzo, Celata ha affermato: “Direttore ti faccio vedere, sta arrivando Emma Bonino, così documentiamo un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 24 gennaio 2022)Le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sono iniziate, con la loro precisa ritualità. E con esse anche gli speciali tv dedicati all’evento politico. Evidentemente, dal punto di vista televisivo, fanno ormai parte del “protocollo” anche i siparietti tra Enricoe il suo inviato Paolo. Anche in versione quirinalizia, i due non hanno offerto al pubblico qualche fuori programma. Durante la diretta odierna, il direttore del TgLa7 ha come d’abitudine stuzzicato il proprio giornalista, per l’occasione inviato davanti a Montecitorio (in cui ha luogo la votazione). Mostrando il via vai di politici nella piazza antistante al palazzo,ha affermato: “Direttore ti faccio vedere, sta arrivando Emma, così documentiamo un ...

