Elezioni Quirinale 2022 in diretta: gli speciali appuntamenti TV

Aula di Montecitorio Chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica Italiana? La corsa al Colle entra nel vivo, diventa ufficiale: oggi, lunedì 24 gennaio 2022, alle 15 inizieranno le operazioni di voto per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Per l'occasione, il Parlamento si riunirà in seduta comune. Il decisivo momento verrà documentato passo dopo passo dalla tv con speciali appuntamenti in diretta. E con le telecamere puntate su Montecitorio. Ecco dove seguire l'evento politico e le regole della votazione. Elezioni Quirinale 2022 – Quanti voti servono e come si vota Parteciperanno 1.009 Grandi elettori: 630 deputati, 321 senatori (compresi quelli a vita) e 58 delegati regionali. Per le prime tre votazioni, per eleggere il nuovo Presidente sarà necessaria la ...

