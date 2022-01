Elezioni Quirinale 2022: da Signorini ad Amadeus, ecco i votati famosi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezione presidente della Repubblica La prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica si appresta a concludersi con una fumata nera. Gli schieramenti politici non hanno ancora trovato la cosiddetta quadra sul nome da portare al Quirinale, tra riserve e veti incrociati. In compenso, durante lo spoglio delle prime schede, i grandi elettori hanno dato prova di fantasia: tra i nomi indicati come prossimo Capo dello Stato, anche quelli di Amadeus e Alfonso Signorini. In attesa che i giochi si facciano serrati e si arrivi all’elezione vera e propria, alcuni elettori hanno speso il loro voto indicando candidati suggestivi ma in realtà con chance pressoché nulle. Qualcuno sulla scheda ha scritto Bruno Vespa (per lui ben 4 voi, al momento), forse ispirato dal ruolo di conduttore della “Terza camera” ricoperto dal ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezione presidente della Repubblica La prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica si appresta a concludersi con una fumata nera. Gli schieramenti politici non hanno ancora trovato la cosiddetta quadra sul nome da portare al, tra riserve e veti incrociati. In compenso, durante lo spoglio delle prime schede, i grandi elettori hanno dato prova di fantasia: tra i nomi indicati come prossimo Capo dello Stato, anche quelli die Alfonso. In attesa che i giochi si facciano serrati e si arrivi all’elezione vera e propria, alcuni elettori hanno speso il loro voto indicando candidati suggestivi ma in realtà con chance pressoché nulle. Qualcuno sulla scheda ha scritto Bruno Vespa (per lui ben 4 voi, al momento), forse ispirato dal ruolo di conduttore della “Terza camera” ricoperto dal ...

