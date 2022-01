Elezioni presidente Repubblica diretta, fumata nera alla prima votazione ma si apre il dialogo Salvini-Letta Conte. Draghi sente leader leghista e e segretario pd (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quirinale, in diretta le Elezioni del nuovo presidente della Repubblica. In un clima di grande confusione si è avviato il primo voto per l'elezione del Capo dello Stato, ed è... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quirinale, inledel nuovodella. In un clima di grande confusione si è avviato il primo voto per l'elezione del Capo dello Stato, ed è...

Advertising

DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ItaliaViva : ?? Pronti per 'QuiriTalk' ? Tutti i giorni, a partire da domani, dalle 8.30 alle 9, @matteorenzi vi aspetta in onda… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - robertofederic8 : RT @BarillariDav: Un positivo può votare per il presidente della repubblica. Anche un malato in quarantena che scende dall'ambulanza vota.… - Ringooostar1 : RT @amaricord: Elezioni del Presidente della Repubblica, ansia per Sanremo, nomi dei conduttori dell'Eurovision, NON STIAMO CAPENDO UN CAZZO -