Elezioni Presidente della Repubblica: Paolo Maddalena, chi il nome più votato alla prima tornata (Di martedì 25 gennaio 2022) Quello di Paolo Maddalena è stato il nome più votato durante il primo giro di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica, ex giudice della Corte Costituzionale, si è definito in più occasioni teorico dei beni comuni e nemico del liberismo; in passato ha più volte criticato l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Paolo Maddalena: il nome più votato alla prima giornata di Elezioni del Presidente della Repubblica Con 36 preferenze quello di Paolo Maddalena è il nome più votato

