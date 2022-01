Elezioni presidente della Repubblica, la diretta de La Stampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi alle 15 la corsa al Colle per eleggere il tredicesimo presidente della storia Repubblicana. Una chiamata al giorno per il 1008 elettori (ci saranno sicuramente almeno tre assenti causa Covid), finché sarà pronunciato il nome del nuovo capo dello Stato. Si comincia dai senatori (fino alle 16,40), poi i deputati (fino alle 19,23), infine i delegati regionali. Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Segui la diretta con i giornalisti de La Stampa e i commenti dei nostri editorialisti. Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi alle 15 la corsa al Colle per eleggere il tredicesimostoriana. Una chiamata al giorno per il 1008 elettori (ci saranno sicuramente almeno tre assenti causa Covid), finché sarà pronunciato il nome del nuovo capo dello Stato. Si comincia dai senatori (fino alle 16,40), poi i deputati (fino alle 19,23), infine i delegati regionali. Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Segui lacon i giornalisti de Lae i commenti dei nostri editorialisti.

