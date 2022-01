Elezioni presidente della Repubblica e debito pubblico: la sostenibilità dell’Italia dipende anche da chi verrà eletto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre le schermaglie politiche proseguono in attesa dell’inizio della procedura di elezione del presidente della Repubblica, sono in molti a dimenticarsi di una variabile chiave: il debito pubblico. Di fatto, il presidente della Repubblica è il garante finale della solvibilità del debito pubblico italiano. La funzione è esercitata principalmente al momento della nomina del presidente del Consiglio. E quindi, anche quando si ha un primo ministro dimissionario. Guido Carli e il patto di stabilità e crescita Fu il governatore della Banca d’Italia dal 1960 al 1975 Guido Carli a coniare l’espressione “vincolo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre le schermaglie politiche proseguono in attesa dell’inizioprocedura di elezione del, sono in molti a dimenticarsi di una variabile chiave: il. Di fatto, ilè il garante finalesolvibilità delitaliano. La funzione è esercitata principalmente al momentonomina deldel Consiglio. E quindi,quando si ha un primo ministro dimissionario. Guido Carli e il patto di stabilità e crescita Fu il governatoreBanca d’Italia dal 1960 al 1975 Guido Carli a coniare l’espressione “vincolo ...

