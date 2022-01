Elezioni presidente della Repubblica, dagli 007 al Quirinale: ecco chi è Elisabetta Belloni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elisabetta Belloni, 63 anni La corsa per il Quirinale è iniziata. Tra i nomi eccellenti invocato in queste ore da più di qualcuno nel dibattito per le Elezioni del presidente della Repubblica, c’è quello di Elisabetta Belloni, prima donna al vertice dell’intelligence italiana. Un nome fuori dai giochi politici, che proprio per questo potrebbe unire e risultare il nome giusto. La nomina a direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), da parte del premier Mario Draghi a maggio del 2021, ha segnato una tappa miliare nel lungo cammino di affermazione delle donne nelle istituzioni. Elisabetta Belloni, i primi incarichi e la Farnesina Ma chi è Elisabetta ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022), 63 anni La corsa per ilè iniziata. Tra i nomi eccellenti invocato in queste ore da più di qualcuno nel dibattito per ledel, c’è quello di, prima donna al vertice dell’intelligence italiana. Un nome fuori dai giochi politici, che proprio per questo potrebbe unire e risultare il nome giusto. La nomina a direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), da parte del premier Mario Draghi a maggio del 2021, ha segnato una tappa miliare nel lungo cammino di affermazione delle donne nelle istituzioni., i primi incarichi e la Farnesina Ma chi è...

