Elezioni presidente della Repubblica 24 gennaio 2022: oggi cominciano le votazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo è il grande giorno: cominciano oggi le Elezioni del presidente della Repubblica. Il primo voto prenderà il via alle ore 15 dopo un lungo periodo di trattative che non sono ancora concluse. I leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia mentre sempre che per la giornata di oggi sia previste moltissime schede bianche. Saranno 52 uomini e 6 donne i delegati regionali che voteranno il prossimo presidente della Repubblica insieme al Parlamento in seduta comune. Elezioni presidente della Repubblica: le previsioni per la prima votazione del 24 gennaio 2022 – ore 8.47 Niente è certo ma per la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo è il grande giorno:ledel. Il primo voto prenderà il via alle ore 15 dopo un lungo periodo di trattative che non sono ancora concluse. I leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia mentre sempre che per la giornata disia previste moltissime schede bianche. Saranno 52 uomini e 6 donne i delegati regionali che voteranno il prossimoinsieme al Parlamento in seduta comune.: le previsioni per la prima votazione del 24– ore 8.47 Niente è certo ma per la ...

Advertising

ItaliaViva : ?? Pronti per 'QuiriTalk' ? Tutti i giorni, a partire da domani, dalle 8.30 alle 9, @matteorenzi vi aspetta in onda… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - Corriere : Alle 15 a Montecitorio via alla quattordicesima elezione. Scrutini e grandi elettori, come funziona - BenedettaPetru6 : RT @Alessan42745900: Un governo che praticamente non ha una maggioranza per votare un presidente della Repubblica, come cazzo può governare… - ChiaraSchettini : RT @Top_Marti: Il governo italiano preparato alle elezioni del presidente della repubblica come io ero preparate alle interrogazioni di mat… -