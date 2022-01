Elezioni del presidente della Repubblica: al primo scrutinio un voto per Elio Fagioli di Saronno (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il presidente della Repubblica? Elio Fagioli, il papà dell’ex sindaco di Saronno. C’è chi ha votato il militante della Lega saronnese durante il primo scrutinio di oggi. Ma chi è Fagioli? E’ un simpatizzante leghista, fedelissimo di Umberto Bossi nonché padre di Alessandro Fagioli, ex sindaco di Saronno fino al 2020. Tra i voti più tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il, il papà dell’ex sindaco di. C’è chi ha votato il militanteLega saronnese durante ildi oggi. Ma chi è? E’ un simpatizzante leghista, fedelissimo di Umberto Bossi nonché padre di Alessandro, ex sindaco difino al 2020. Tra i voti più tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

