Elezioni al Quirinale. I mercati tifano per Draghi, a Palazzo Chigi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad appena due giorni dall’inizio degli scrutini per l’elezione del nuovo capo dello Stato, cresce la preoccupazione tra gli operatori dei mercati finanziari, soprattutto per il futuro di Mario Draghi. L’ipotesi che l’attuale inquilino di Palazzo Chigi traslochi al Quirinale inquieta alcuni investitori: come ha spiegato l’agenzia di rating Fitch,"se Draghi fosse eletto, dovrebbe dimettersi da primo ministro e questo potrebbe portare a Elezioni anticipate", ipotesi che "creerebbe instabilità nel breve termine”. D’altra parte, però, Fitch riconosce che Draghi al Quirinale rappresenterebbe “un fattore di stabilità politica per i prossimi sette anni" per l'Italia, soprattutto sul fronte del dialogo con l'Europa. Di contro, la tedesca ... Leggi su panorama (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad appena due giorni dall’inizio degli scrutini per l’elezione del nuovo capo dello Stato, cresce la preoccupazione tra gli operatori deifinanziari, soprattutto per il futuro di Mario. L’ipotesi che l’attuale inquilino ditraslochi alinquieta alcuni investitori: come ha spiegato l’agenzia di rating Fitch,"sefosse eletto, dovrebbe dimettersi da primo ministro e questo potrebbe portare aanticipate", ipotesi che "creerebbe instabilità nel breve termine”. D’altra parte, però, Fitch riconosce chealrappresenterebbe “un fattore di stabilità politica per i prossimi sette anni" per l'Italia, soprattutto sul fronte del dialogo con l'Europa. Di contro, la tedesca ...

