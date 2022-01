Elezione presidente della Repubblica, spunta anche un voto per Claudio Lotito (Di lunedì 24 gennaio 2022) anche Claudio Lotito finisce tra le preferenze dei grandi elettori per l’Elezione del presidente della Repubblica. Tra le varie schede finite nelle mani del presidente della Camera Roberto Fico, c’è anche il nome del presidente della Lazio, che peraltro è ancora in ballo per il posto da senatore. Il numero uno dei biancocelesti dunque ha ricevuto una preferenza da parte di un ignoto grande elettore, è fin qui il primo nome proveniente dal mondo dello sport. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)finisce tra le preferenze dei grandi elettori per l’del. Tra le varie schede finite nelle mani delCamera Roberto Fico, c’èil nome delLazio, che peraltro è ancora in ballo per il posto da senatore. Il numero uno dei biancocelesti dunque ha ricevuto una preferenza da parte di un ignoto grande elettore, è fin qui il primo nome proveniente dal mondo dello sport. SportFace.

