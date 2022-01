Elezione presidente della Repubblica, seconda votazione: data, orario e diretta tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Entra nel vivo l’Elezione del nuovo presidente della Repubblica: ecco le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming della seconda votazione in calendario. I grandi elettori e i partiti di riferimento si affannano a cercare il nome del successore di Sergio Mattarella, ma presumibilmente ci sarà da attendere: ma a che ora è il secondo giro di votazioni? L’appuntamento è per martedì 25 gennaio, ancora una volta alle ore 15, anche per permettere ai parlamentari di partecipare ai funerali di Fasano, il deputato deceduto di recente che era anche uno dei grandi elettori. Ricordiamo il regolamento: servono ancora i 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, in caso contrario si procederà ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Entra nel vivo l’del nuovo: ecco le informazioni sulla, l’e latv e streamingin calendario. I grandi elettori e i partiti di riferimento si affannano a cercare il nome del successore di Sergio Mattarella, ma presumibilmente ci sarà da attendere: ma a che ora è il secondo giro di votazioni? L’appuntamento è per martedì 25 gennaio, ancora una volta alle ore 15, anche per permettere ai parlamentari di partecipare ai funerali di Fasano, il deputato deceduto di recente che era anche uno dei grandi elettori. Ricordiamo il regolamento: servono ancora i 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, in caso contrario si procederà ...

