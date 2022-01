Elezione presidente della Repubblica oggi in tv: programmazione, orari e palinsesto (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’attesa è finita: da oggi cominceranno le votazioni del Parlamento per eleggere il prossimo presidente della Repubblica italiana. Si comincia dunque in questo lunedì 24 gennaio che, difficilmente, regalerà già un nuovo PDR alla prima votazione. Tattiche, escamotage e politica: c’è tutto in questa Elezione con una situazione ingarbugliata. E c’è chi non esclude un clamoroso bis di Sergio Mattarella, anche se per ora tutti i segnali vanno nella direzione contraria. Sarà possibile seguire l’evento sia in tv, in diretta su Rai 1, Sky TG24 e LA7, che in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati. I canali che lo trasmetteranno sono: Rai1, con lo Speciale TG1, Sky TG24 e La7, che manderà in ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’attesa è finita: dacominceranno le votazioni del Parlamento per eleggere il prossimoitaliana. Si comincia dunque in questo lunedì 24 gennaio che, difficilmente, regalerà già un nuovo PDR alla prima votazione. Tattiche, escamotage e politica: c’è tutto in questacon una situazione ingarbugliata. E c’è chi non esclude un clamoroso bis di Sergio Mattarella, anche se per ora tutti i segnali vanno nella direzione contraria. Sarà possibile seguire l’evento sia in tv, in diretta su Rai 1, Sky TG24 e LA7, che in streaming sul canale YouTubepresidenzaCamera dei deputati. I canali che lo trasmetteranno sono: Rai1, con lo Speciale TG1, Sky TG24 e La7, che manderà in ...

Advertising

chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - GMercuri1997 : Attendere l’elezione del Presidente della Repubblica solo per scoprire a chi andranno voti più improponibili. Nel 2… - luiger_ : comunicato ufficiale - il dolce più buono 4 è stato rinviato a data da destinarsi per non sovrapporsi mediaticament… -