Elezione Presidente della Repubblica, la diretta della votazione dalla Camera: prima chiama in corso / VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iniziata la prima chiama per l’Elezione del Presidente della Repubblica. Nella prima giornata di voto per l’Elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle, durante la mattinata si sono tenute le assemblee dei partiti e ora i grandi elettori sono pronti a votare il nuovo Presidente della Repubblica con nuove disposizioni di voto e di entrata a causa delle norme anti-contagio da rispettare. La diretta della votazione La prima chiamata in questo lunedì 24 gennaio è iniziata a Montecitorio a partire dalle ore 15. Alla Camera i 1.009 grandi elettori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iniziata laper l’del. Nellagiornata di voto per l’del successore di Sergio Mattarella al Colle, durante la mattinata si sono tenute le assemblee dei partiti e ora i grandi elettori sono pronti a votare il nuovocon nuove disposizioni di voto e di entrata a causa delle norme anti-contagio da rispettare. LaLata in questo lunedì 24 gennaio è iniziata a Montecitorio a partire dalle ore 15. Allai 1.009 grandi elettori ...

Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - Rossana44792035 : RT @ReggioViva: ??Iniziano le nostre 'Dirette Quirinale', che troverete su app o sito - EPortolu : @LazzariAmbrogio @bolognari No roba giornalistica. Il pdr è eletto dal Parlanento in seduta comune, quindi deputa… -