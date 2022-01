Elezione presidente della Repubblica, il Pd dice Riccardi ma vuole Draghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dai 5 Stelle nessun veto sul premier. Ma Conte apre al centrodestra: "Pronti a esaminare i loro candidati" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Verso fumata nera. Letta: "Riccardi profilo perfetto" ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dai 5 Stelle nessun veto sul premier. Ma Conte apre al centrodestra: "Pronti a esaminare i loro candidati" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Verso fumata nera. Letta: "profilo perfetto" ...

Advertising

chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - NRinascimentale : RT @BelpietroTweet: Se, in queste settimane, ci siamo tenuti alla larga dal dibattito sull’elezione del prossimo presidente della Repubblic… - Livia_DiGioia : RT @Moonlightshad1: Distratti come sono dall'elezione del presidente figurarsi se qualcuno chiederà alla ministra Lamorgese come mai l'assa… -