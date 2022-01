Elezione presidente della Repubblica, i risultati della prima votazione: vincono le schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) prima giornata per quanto riguarda l’Elezione del nuovo presidente della Repubblica, che resterà in carica fino al 2029. Dopo sette anni con Sergio Mattarella, i grandi elettori cercano di convergere su un nome univoco per il Quirinale, ma in questa prima votazione niente da fare. Vince la scheda bianca, la fumata è ancora nera mentre proseguono valutazioni, incontri e riunioni tra le forze politiche. Ecco allora i risultati della prima votazione di oggi, lunedì 24 gennaio. vincono le schede bianche, non ci sono assolutamente accordi per l’Elezione del presidente. Dunque quest’oggi ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)giornata per quanto riguarda l’del nuovo, che resterà in carica fino al 2029. Dopo sette anni con Sergio Mattarella, i grandi elettori cercano di convergere su un nome univoco per il Quirinale, ma in questaniente da fare. Vince la scheda bianca, la fumata è ancora nera mentre proseguono valutazioni, incontri e riunioni tra le forze politiche. Ecco allora idi oggi, lunedì 24 gennaio.le, non ci sono assolutamente accordi per l’del. Dunque quest’oggi ...

