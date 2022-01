Elezione Presidente della Repubblica, fumata nera al primo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) Non c'è ancora un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. Colloqui tra Draghi e i leader dei partiti. Faccia a faccia tra Salvini ed Enrico Letta: “Si è aperto un dialogo”. Il segretario leghista ha visto anche Giorgia Meloni e Giuseppe Conte Leggi su tg24.sky (Di martedì 25 gennaio 2022) Non c'è ancora un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. Colloqui tra Draghi e i leader dei partiti. Faccia a faccia tra Salvini ed Enrico Letta: “Si è aperto un dialogo”. Il segretario leghista ha visto anche Giorgia Meloni e Giuseppe Conte

Advertising

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - BenMichelangeli : RT @StaseraItalia: Da lunedì 24 gennaio, alle 19.55, vi aspettiamo con #StaseraItalia Quirinale: uno speciale per seguire e commentare insi… - VCaprioglio : RT @PresMoratti: 20000 euro al mese di soldi nostri per scrivere Rocco Siffredi e Amadeus durante l’elezione del Presidente della Repubblic… -