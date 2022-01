Elezione Presidente della Repubblica. Dalla Camera la diretta della votazione / VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezione Presidente della Repubblica: prima giornata di voto per l’Elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Nella mattinata si sono tenute le assemblee dei partiti. I grandi elettori sono pronti a votare il nuovo Presidente della Repubblica con nuove disposizioni di voto e di entrata a causa delle norme anti-contagio da rispettare. Ci sarà la diretta streaming a partire dalle ore 15:00 tramite il canale YouTube della Camera. La diretta della votazione La prima chiamata in questo lunedì 24 gennaio si terrà a Montecitorio a partire dalle ore 15. A Montecitorio i 1.009 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022): prima giornata di voto per l’del successore di Sergio Mattarella al Colle. Nella mattinata si sono tenute le assemblee dei partiti. I grandi elettori sono pronti a votare il nuovocon nuove disposizioni di voto e di entrata a causa delle norme anti-contagio da rispettare. Ci sarà lastreaming a partire dalle ore 15:00 tramite il canale YouTube. LaLa prima chiamata in questo lunedì 24 gennaio si terrà a Montecitorio a partire dalle ore 15. A Montecitorio i 1.009 ...

Advertising

Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - defra_andrea : RT @ultimora_pol: #CorsaAlQuirinale Nota di FacciamoEco: 'Voteremo Marco Cappato oggi alla prima chiama per l'elezione del presidente dell… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, haaperto la seduta del Parlamento per l’elezione del p… -