Elezione Presidente della Repubblica 2022, orario, risultati e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Ci siamo. oggi iniziano le votazioni che porteranno ad eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Una corsa quanto mai incerta dopo la rinuncia anche di Silvio Berlusconi, che pure sembrava uno dei candidati con le maggiori chances di trionfo. Ma dopo il passo indietro dell'ex Premier adesso si cerca di capire chi sarà il favorito. Leggi anche: Paolo Maddalena, chi è il candidato al Quirinale scelto dagli ex M5s Elezione Presidente della Repubblica 2022: il meccanismo, chi sono gli elettori Intanto è bene ribadire come funziona il meccanismo che porta all'Elezione del Presidente della Repubblica. Il suo mandato, come è noto, dura sette anni. Per i primi tre scrutini servirà la maggioranza qualificata ...

