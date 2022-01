Elezione del Presidente della Repubblica, la diretta de La Stampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi alle 15 la corsa al Colle per eleggere il tredicesimo Presidente della storia Repubblicana. Una chiamata al giorno per il 1008 elettori (ci saranno sicuramente almeno tre assenti causa Covid), finché sarà pronunciato il nome del nuovo capo dello Stato. Si comincia dai senatori (fino alle 16,40), poi i deputati (fino alle 19,23), infine i delegati regionali. Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Segui la diretta con i giornalisti de La Stampa e i commenti dei nostri editorialisti. Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Parte oggi alle 15 la corsa al Colle per eleggere il tredicesimostoriana. Una chiamata al giorno per il 1008 elettori (ci saranno sicuramente almeno tre assenti causa Covid), finché sarà pronunciato il nome del nuovo capo dello Stato. Si comincia dai senatori (fino alle 16,40), poi i deputati (fino alle 19,23), infine i delegati regionali. Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Segui lacon i giornalisti de Lae i commenti dei nostri editorialisti.

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - Arasmelek1 : RT @matteosalvinimi: L’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è un passaggio fondamentale per l’Italia ma non possiamo dimentica… - ManfrediPotenti : RT @ofcs_report: ??LIVE #QUIRINALE2022 Concluso incontro #Salvini- #Meloni. Più tardi incontri separati del leader della #Lega con #Letta e… -