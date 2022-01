Elezione del Presidente della Repubblica: la diretta de La Stampa con gli aggiornamenti, i retroscena e le analisi dei nostri giornalisti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Continua la corsa al Colle per eleggere il tredicesimo Presidente della storia Repubblicana dopo il flop del terzo giorno di voto. Segui la diretta con i giornalisti de La Stampa, i commenti dei nostri editorialisti, i retroscena e analisi. Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Continua la corsa al Colle per eleggere il tredicesimostoriana dopo il flop del terzo giorno di voto. Segui lacon ide La, i commenti deieditorialisti, i

Advertising

borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - RenatoBerganti5 : L'elezione del nuovo presidente della Repubblica italiana è come il vaccino, prima chiama, seconda chiama, terza ch… - GiancarloDeRisi : RT @borghi_claudio: Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è come i… -