Elezione del Presidente della Repubblica | Il ritorno di Mattarella | il centrodestra è a pezzi la diretta de La Stampa con aggiornamenti | retroscena e analisi dei nostri giornalisti

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - Bibolotty : @fcoin Fosse solo l’elezione del PdR - KRISKSB : RT @NicolaLagioia: I momenti più idioti e bizantini dell'elezione del Presidente della Repubblica usati come trastullo mediatico mentre le… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione del

Una volta tolta di mezzo l'Presidente della Repubblica, infatti, il governo italiano tornerà probabilmente a pensare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale è l'enorme ...Sta per terminare la corsa per l'nuovo Presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio dovrebbe proclamare il Mattarella bis: l'attuale capo dello Stato ha ottenuto 387 voti nella settima votazione. Si profila una larga ...Da Salvini a Letta, la politica italiana dopo giorni di schermaglie ha deciso che è meglio affidarsi di nuovo all'ultimo capo dello Stato. Si vota alle 16,30 poi l'annuncio ufficiale ...Nel giro di sette giorni si sono bruciate decine di candidature anche a causa del malinteso modo di far politica di Matteo Salvini che anche in questo frangente ha mostrato di concepire la politica co ...