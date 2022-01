Elezione Capo dello Stato, Letta incontrerà Salvini. Meloni: "Draghi? Il nostro candidato è Nordio" (Di lunedì 24 gennaio 2022) A qualche ora dall'inizio della prima votazione per l'Elezione del Capo dello Stato leader ed schieramenti politici discutono dei possibili nomi papabili . "La rinuncia di Silvio Berlusconi dà il via ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) A qualche ora dall'inizio della prima votazione per l'delleader ed schieramenti politici discutono dei possibili nomi papabili . "La rinuncia di Silvio Berlusconi dà il via ...

Advertising

CatalfoNunzia : Dopo l’elezione del capo dello Stato va data massima priorità al ddl sul #salariominimo: con un accordo di maggiora… - FrancescoBonif1 : Nonostante questa sia per me la terza occasione in cui sono chiamato a contribuire all’elezione del Capo dello Stat… - pietroraffa : È arrivato il grande giorno: oggi pomeriggio avranno inizio le votazioni per l'elezione del nuovo Capo dello Stato.… - PietroCalabrese : @GuidoCrosetto Quindi blocchiamo l'elezione del capo dello stato? - MiseToscana : RT @misericordie1: La Confederazione delle #Misericordie presta la sua assistenza sanitaria per i grandi elettori che definiranno il nuovo… -