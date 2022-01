“Eh no | mia cara” | Paragone si scaglia contro la conduttrice | pesante botta e risposta in diretta VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutto episodio quello che ha visto protagonista il senatore Gianluigiche si è scontrato con lainIl senatore Gianluigi(screenshot Mediaset Infinity)Quella di ieri si è rivelata una serata infuocata per il senatore Gianluigiprotagonista dell’ultimo appuntamento andato in onda del talkcorrente su Rete4. Il senatore prima si è scontrato con l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini e poi si è lasciato andare ad un durissimocon laVeronica Gentili. I due si sono affrontati su di un terreno di sdivenuto ormai tra i più battuti ovvero quello legato al tema Covid. In particolare i due sono stati protagonisti di un ...

Advertising

RobertaDalPra : @letiziarocchi2 Buon riposo mia cara Letizia...un tenero abbraccio ? - StefanoGiudice : @FabDellaValle @tvdellosport @laballara @Gazzetta_it Fabiana, mia cara integerrima Fabiana, guardami negli occhi e… - TheMattDP10 : @FabDellaValle @tvdellosport @laballara @Gazzetta_it Fabiana, cara mia, GUARDAMI NEGLI OCCHI e dimmi che ci ami - EugenioTontini : @Pasquins6 @NicolaPorro @borghi_claudio @BelpietroTweet @lefrasidiosho @gualtierieurope @AndreON57802640… - pensieripsyco : RT @Ale89KP: Soleil che piange facendo la vittima perché sono tutti contro la cattiveria che lei sputa h24 sulle persone. È quello che ti m… -

Ultime Notizie dalla rete : mia cara

Specialmag.it

...e Rettore - 'Nessuno mi può giudicare' di Caterina Caselli Elisa - 'What a feeling' di Irene...dei Pooh Gianni Morandi con Mousse T - 'Medley' Giovanni Truppi con Vinicio Capossela - 'Nella...Cerco un bel fidanzato per laamica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1 - deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2 - deve essere alto almeno 1.75m 3 - non deve indossare ...“Cara regina Elisabetta, ti scrivo per chiedere il tuo aiuto”. Comincia così la lettera che Louise Pengelly, una bimba di 7 anni di Latchley, in Cornovaglia, ha scritto a “sua maestà” preoccupata per ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.