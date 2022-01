Edith Bruck, la letteratura e la testimonianza della Shoah (Di lunedì 24 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. In occasione del Giorno della Memoria andremo alla scoperta di una grande scrittrice testimone della Shoah. Parleremo di olocausto, di testimonianza e e di memoria. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Edith Bruck e alle sue opere “Racconta. Non ci crederanno ma tu racconta, se sopravvivi racconta anche per noi” Questa è la preghiera dei deportati di Bergen-Belsen ad una giovanissima Edit Bruck che li era arrivata dopo una drammatica marcia della morte. La scrittrice ebrea sopravvisse ai lager nazisti insieme ad una sorella ma perse il fratello, la madre e il padre. Dopo la guerra andò anche in Israele non riuscendo a ricominciare finchè non si stabilì definitivamente in Italia. Da sempre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. In occasione del GiornoMemoria andremo alla scoperta di una grande scrittrice testimone. Parleremo di olocausto, die e di memoria. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere “Racconta. Non ci crederanno ma tu racconta, se sopravvivi racconta anche per noi” Questa è la preghiera dei deportati di Bergen-Belsen ad una giovanissima Editche li era arrivata dopo una drammatica marciamorte. La scrittrice ebrea sopravvisse ai lager nazisti insieme ad una sorella ma perse il fratello, la madre e il padre. Dopo la guerra andò anche in Israele non riuscendo a ricominciare finchè non si stabilì definitivamente in Italia. Da sempre ...

