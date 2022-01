Ecco il nuovo Mappamondo a mattoncini di LEGO! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esploratori, preparatevi all’avventura! Il Gruppo LEGO ha rivelato il LEGO Ideas “Il Mappamondo” Il set, composto da 2.585 pezzi, mostra uno splendido e realistico globo terrestre realizzato con mattoncini vintage e tutto da personalizzare. A rendere ancora più speciale il modellino, i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio, in modo da poter vedere in ogni momento il proprio posto preferito del mondo. Inoltre, una volta completata la costruzione, i fan potranno ammirare il Mappamondo girare per davvero: la prima volta per un set LEGO. L’idea è stata presentata sulla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che permette ai fan di presentare le proprie creazioni di mattoncini per trasformarle in realtà, una volta raggiunti i voti necessari. Creatore del concept LEGO Ideas “Il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esploratori, preparatevi all’avventura! Il Gruppo LEGO ha rivelato il LEGO Ideas “Il” Il set, composto da 2.585 pezzi, mostra uno splendido e realistico globo terrestre realizzato convintage e tutto da personalizzare. A rendere ancora più speciale il modellino, i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio, in modo da poter vedere in ogni momento il proprio posto preferito del mondo. Inoltre, una volta completata la costruzione, i fan potranno ammirare ilgirare per davvero: la prima volta per un set LEGO. L’idea è stata presentata sulla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che permette ai fan di presentare le proprie creazioni diper trasformarle in realtà, una volta raggiunti i voti necessari. Creatore del concept LEGO Ideas “Il ...

