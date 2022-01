Ecco come vive un No vax, una vita tutta trucchi e sotterfugi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Finalmente se l’è preso. E lo coccola come un pupo. Si è rintanato, felice e spossato, nei 39 e passa di febbre dei primi giorni, ha fatto una scorpacciata di medicine per il raffreddore e il mal di gola, s’è imbottito di rimedi naturali, propoli e timo, ha smaltito un paio di chili a forza di sudate da cavallo, ha battuto i denti quando, durante una ricaduta improvvisa, la temperatura corporea ha sfiorato i 40 ma, giura, non ha mai avuto paura di finire in ospedale. E se anche ce l’avessero portato non si sarebbe fatto intubare. Mai e poi mai, dice lui. “Meglio una morte naturale che una morte chimica”. Sic. Adesso che i sintomi stanno diminuendo e si sono ridotti a una febbricola insistente e insidiosa, Anselmo è un uomo in ansiosa attesa con un futuro, dice lui, roseo che gli si spalanca davanti. “Aspetto che passi tutto, poi farò il tampone e, se risulterò ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Finalmente se l’è preso. E lo coccolaun pupo. Si è rintanato, felice e spossato, nei 39 e passa di febbre dei primi giorni, ha fatto una scorpacciata di medicine per il raffreddore e il mal di gola, s’è imbottito di rimedi naturali, propoli e timo, ha smaltito un paio di chili a forza di sudate da cavallo, ha battuto i denti quando, durante una ricaduta improvvisa, la temperatura corporea ha sfiorato i 40 ma, giura, non ha mai avuto paura di finire in ospedale. E se anche ce l’avessero portato non si sarebbe fatto intubare. Mai e poi mai, dice lui. “Meglio una morte naturale che una morte chimica”. Sic. Adesso che i sintomi stanno diminuendo e si sono ridotti a una febbricola insistente e insidiosa, Anselmo è un uomo in ansiosa attesa con un futuro, dice lui, roseo che gli si spalanca davanti. “Aspetto che passi tutto, poi farò il tampone e, se risulterò ...

