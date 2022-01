“É sempre mezzogiorno”: bocconcello di Fulvio Marino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizio di settimana all’insegna del sorriso e della buona cucina, con Fulvio Marino. Il panettiere piemontese è pronto a proporre il suo primo lievitato della settimana, un pane umbro, saporito e golosissimo. Scopriamo come preparare il bocconcello. Ingredienti 1 kg farina tipo 0, 230 g pecorino grattugiato, 120 g pecorino a pezzi, 300 g formaggio grattugiato, 260 g uova, 170 g olio evo, 25 g lievito di birra, 400 g latte, 15 g sale, pepe Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina tipo 0, il lievito di birra sbriciolato, le uova sbattute e gran parte del latte. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano. Lavoriamo, quindi aggiungiamo il sale e, infine, l’olio evo, tutto insieme, il pepe macinato ed il pecorino a dadini. Lavoriamo fino a far ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizio di settimana all’insegna del sorriso e della buona cucina, con. Il panettiere piemontese è pronto a proporre il suo primo lievitato della settimana, un pane umbro, saporito e golosissimo. Scopriamo come preparare il. Ingredienti 1 kg farina tipo 0, 230 g pecorino grattugiato, 120 g pecorino a pezzi, 300 g formaggio grattugiato, 260 g uova, 170 g olio evo, 25 g lievito di birra, 400 g latte, 15 g sale, pepe Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina tipo 0, il lievito di birra sbriciolato, le uova sbattute e gran parte del latte. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano. Lavoriamo, quindi aggiungiamo il sale e, infine, l’olio evo, tutto insieme, il pepe macinato ed il pecorino a dadini. Lavoriamo fino a far ...

