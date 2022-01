E se Amadeus si becca il Covid? Sanremo passa ad Antonella Clerici

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Festival e l’emergenza l’ipotesi di un piano B conLa Stampa, pagina 28, di Tiziana Leone. L’idea di un piano B si insinua tra le stanze di unasemichiusa non solo per il dì di festa, ma anche per sanificazione. Il virus corre, dalla produzione agli orchestrali,ndo per la regia, lasciando troppi positivi sul campo, ma soprattutto costringendo la Rai a porsi la summa quaestio: e serisultasse positivo? Così nelle tante riunioni previste da oggi, si sta pensando di aprire il capitolo che tutti temono: il piano B per la conduzione. Se infatti lo scorso anno insieme ad(che ieri ha partecipato aalla messa officiata da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai per 20 anni e suo amico) c’era Fiorello, in un tandem che ...