È morto Thierry Mugler | visionario | non binario | dirompente Lo stilista degli eccessi

Advertising

vogue_italia : Lo stilista Thierry Mugler è morto stanotte a 73 anni. Lo ricordiamo con alcune delle le sue creazioni più audaci - Agenzia_Ansa : Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è mo… - ilpost : È morto a 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler - bombelli00 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler #THIERRYMUGLER - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è morto al… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Thierry

Agenzia ANSA

a 73 anni lo stilista franceseMugler. Una figura di riferimento anche per il mondo della musica, i modelli di Mugler sono stati indossati da alcune delle più grandi star della musica. ...Lo stilista franceseMugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone,all'et di 73 anni per cause naturali: lo ha annunciato su Facebook il suo agente Jean - Baptiste Rougeot.È morto a 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler. Una figura di riferimento anche per il mondo della musica, i modelli di Mugler sono stati indossati da alcune delle più grandi star della musica.Thierry Mugler: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su Thierry Mugler secondo Rolling Stone Italia ...