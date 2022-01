È morto Thierry Mugler | lo stilista re dei corsetti di Madonna e Lady Gaga

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Aveva 73 anni e l'annuncio della sua scomparsa è stato dato con un post social. Un vero e proprio "architetto del corpo femminile" che ha vestito le più grandi star internazionali: da Sharon Stone a Kim Kardashian, passando per Beyoncé, Jennifer Lopez e Cara Delevingne. L'articolo proviene da DireDonna.

Lo stilista franceseMugler , autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone , èall'età di 73 anni per "cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo agente Jean - Baptiste ...Il creativo èa Parigi ieri all'eta di 73 anni Un nuovo lutto colpisce il mondo della moda: èieri, 23 gennaio, il designer franceseMugler , all'età 73 anni. Si parla di morte naturale, a quanto ha riferito il suo agente, il primo a dare l'annuncio sul profilo Instagram ...Lo stilista Thierry Mugler è morto. Ha vestito le più grandi star internazionali: da Madonna a Lady Gaga, fino a Kim Kardashian e Beyoncè.È morto a 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler. Una figura di riferimento anche per il mondo della musica, i modelli di Mugler sono stati indossati da alcune delle più grandi star della musica.