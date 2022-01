(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondo della moda è in lutto per la scomparsa di. Lofrancese si è spento a 73 anni per “cause naturali”, e a darne l’annuncio è stato il suo agente Jean-Baptiste Rougeot. Vi raccomandiamo...per, le foto Sulla sua pagina personale Instagram è apparso un post totalmente nero, poi sono arrivati quelli della maison e di Casey Cadwallader, l’attuale direttore creativo del marchio: “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfreddomenica 23 gennaio 2022. Riposi in pace”. Nato il 21 dicembre 1948, Manfredaveva iniziato ad affacciarsi all’arte attraverso la danza, entrando a ...

Agenzia_Ansa : Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è mo… - RaiNews : Un talento visionario, sempre pronto a osare e sperimentare - vogue_italia : Addio a un visionario della moda ?? - Glitteringwoman : Non è possibile... ???? #ThierryMugler #RIPThierryMugler #RIPMugler #moda #fashion #fashiondesigner - zazoomblog : È morto Thierry Mugler lo stilista re dei corsetti di Madonna e Lady Gaga - #morto #Thierry #Mugler #stilista -

