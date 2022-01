È morto Thierry Mugler, lo stilista dell’eccesso: aveva vestito Madonna e Kim Kardashian (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 23 gennaio 2022 si è spento Thierry Mugler, stilista visionario, eclettico, all’avanguardia. Ha fatto sognare Hollywood con i suoi abiti: dai corsetti realizzati per Madonna fino al memorabile abito di Kim Kardashian per il Met Gala del 2019, possiamo di certo dire che si è guadagnato il suo posto d’onore nel mondo della moda. Dal 1975 ad oggi, il brand Mugler è sempre stato sinonimo di moda alternativa: il capolavoro dell’eccesso. Addio a Thierry Mugler: aveva 73 anni La morte dello stilista francese è stata annunciata su Facebook dal suo agente, Jean-Baptiste Rougeot. “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 23 gennaio 2022 si è spentovisionario, eclettico, all’avanguardia. Ha fatto sognare Hollywood con i suoi abiti: dai corsetti realizzati perfino al memorabile abito di Kimper il Met Gala del 2019, possiamo di certo dire che si è guadagnato il suo posto d’onore nel mondo della moda. Dal 1975 ad oggi, il brandè sempre stato sinonimo di moda alternativa: il capolavoro. Addio a73 anni La morte dellofrancese è stata annunciata su Facebook dal suo agente, Jean-Baptiste Rougeot. “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfreddomenica 23 gennaio ...

