È morto Flavio Carboni | l' uomo dei tanti misteri italiani

(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Èa Roma, l'd'affari al centro didegli ultimi 40 anni., che aveva compiuto 90 anni da pochi giorni, è stato colpito da un infarto nella notte. Lo conferma all'AGI l'avvocato Renato Borzone, difensore storico di: "Poco fa i familiari mi hanno comunicato in lacrime il suo decesso". "ha speso tutta la sua vita a difendersi da accuse grottesche che non hanno mai condotto a nessuna condanna definitiva, tranne quella per la bancarotta del vecchio Banco Ambrosiano". È il ricordo dell'avvocato Renato Borzone, difensore storico di. "Tra le accuse più grottesche - ha detto il penalista all'AGI - il ...

Chi eraCarboni , l'uomo d'affarioggi a 90 anni e tirato in ballo in molti dei misteri italiani degli ultimi decenni? Secondo l'ex 007 Francesco Pazienza , in un'intervista all'Adnkronos, era ...a RomaCarboni, l'uomo d'affari al centro di molti dei grandi misteri italiani. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, l'imprenditore, che aveva compiuto 90 anni da pochi giorni, sarebbe ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Flavio Carboni, l’uomo d’affari e faccendiere al centro di molti dei grandi misteri italiani è morto a Roma. Aveva 90 anni da poco compiuti. Un infarto nella notte la causa del ...Chi era Flavio Carboni, l'uomo d'affari morto oggi a 90 anni e tirato in ballo in molti dei misteri italiani degli ultimi decenni?