È morto Flavio Carboni: addio al faccendiere dei misteri d’Italia, aveva 90 anni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Flavio Carboni è morto. Il faccendiere al centro di tanti misteri d’Italia è deceduto stanotte a Roma all’età di 90 anni. Secondo quanto scrive l’AdnKronos sarebbe stato colpito da infarto. L’ultima sentenza, di assoluzione, è arrivata dieci giorni fa, il 14 gennaio, proprio nel giorno del suo novantesimo compleanno. Il nome di Carboni cominciò a finire sui giornali alla fine degli anni Settanta, collegato con quelli dell’agente segreto Francesco Pazienza, del piduista Licio Gelli, del boss Pippo Calò e di Silvio Berlusconi, suo socio nella costruzione di Olbia 2. L’ultimo grande caso in cui è rimasto implicato è quello della P3: indagato per corruzione, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere. Nell’agosto ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022). Ilal centro di tantiè deceduto stanotte a Roma all’età di 90. Secondo quanto scrive l’AdnKronos sarebbe stato colpito da infarto. L’ultima sentenza, di assoluzione, è arrivata dieci giorni fa, il 14 gennaio, proprio nel giorno del suo novantesimo compleanno. Il nome dicominciò a finire sui giornali alla fine degliSettanta, collegato con quelli dell’agente segreto Francesco Pazienza, del piduista Licio Gelli, del boss Pippo Calò e di Silvio Berlusconi, suo socio nella costruzione di Olbia 2. L’ultimo grande caso in cui è rimasto implicato è quello della P3: indagato per corruzione, è stato condannato a 6e 6 mesi di carcere. Nell’agosto ...

