E’ il giorno del Quirinale: il Parlamento si riunisce per eleggere il Presidente della Repubblica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – E’ il giorno delle elezioni per il Quirinale con il primo voto del Parlamento in seduta comune, con il via previsto per le 15. Dopo ore di vertici e trattative per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica ancora questa mattina i leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia da adottare nel corso delle prime votazioni mentre va avanti il confronto sui nomi dei candidati. L’elezione in tempi di Covid ha portato a definire nuove regole sulle modalità di voto per i grandi elettori positivi. Nel frattempo continuano gli incontro tra i partiti. Ieri sera, mentre Giuseppe Conte diceva ai grandi elettori grillini che i 5 Stelle non hanno preclusioni su un nome di centrodestra a differenza di Pd e Leu, Enrico Letta ha impresso un’accelerazione alla partita sul ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – E’ ildelle elezioni per ilcon il primo voto delin seduta comune, con il via previsto per le 15. Dopo ore di vertici e trattative per la scelta del prossimoancora questa mattina i leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia da adottare nel corso delle prime votazioni mentre va avanti il confronto sui nomi dei candidati. L’elezione in tempi di Covid ha portato a definire nuove regole sulle modalità di voto per i grandi elettori positivi. Nel frattempo continuano gli incontro tra i partiti. Ieri sera, mentre Giuseppe Conte diceva ai grandi elettori grillini che i 5 Stelle non hanno preclusioni su un nome di centrodestra a differenza di Pd e Leu, Enrico Letta ha impresso un’accelerazione alla partita sul ...

Advertising

acmilan : On his birthday, we remember the man who started it all: Herbert Kilpin ??? Nel giorno del suo compleanno, ricordia… - chetempochefa : “Se tu fossi nel mio cuore per un giorno Potresti avere un'idea Di ciò che sento io” Rivediamo il commovente omagg… - reportrai3 : Secondo la Procura Generale di Bologna Paolo Bellini è il quinto uomo della strage del 2 agosto 1980. Dopo trentaci… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Proverbio del giorno: la visione di questo programma è sconsigliata ai minori di 14 anni'. @ninofrassicaoff a #CTCF ht… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Proverbio del giorno: la visione di questo programma è sconsigliata ai minori di 14 anni'. @ninofrassicaoff a #CTCF ht… -