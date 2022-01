Durata Green Pass, novità in arrivo per evitare problemi con la scadenza dopo la terza dose di vaccino (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Governo al lavoro per scongiurare il blocco dei Green Pass per migliaia di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale per le terze dosi nell’autunno scorso. Già dai primi di marzo infatti, alla scadenza dei sei mesi, in molti potrebbero vedersi “revocato” il Pass verde dato che al momento non è prevista un’ulteriore dose di richiamo (e le autorità sanitarie, in tal senso, al momento frenano). Insomma, si rischia un vero e proprio caos. Leggi anche: scadenza super Green Pass, il governo studia nuove soluzioni: ecco quali Durata Green Pass, dal 1 febbraio 2022 torna a sei mesi Dal 1 febbraio 2022 infatti la Durata del Green Pass torna di sei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Governo al lavoro per scongiurare il blocco deiper migliaia di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale per le terze dosi nell’autunno scorso. Già dai primi di marzo infatti, alladei sei mesi, in molti potrebbero vedersi “revocato” ilverde dato che al momento non è prevista un’ulterioredi richiamo (e le autorità sanitarie, in tal senso, al momento frenano). Insomma, si rischia un vero e proprio caos. Leggi anche:super, il governo studia nuove soluzioni: ecco quali, dal 1 febbraio 2022 torna a sei mesi Dal 1 febbraio 2022 infatti ladeltorna di sei ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Locatelli a Sky TG24: 'Durata Green pass potrebbe cambiare e andare oltre i 6 mesi' - Corriere : Green pass allungato (senza scadenza per chi ha tre dosi): il governo studia la modifica - NicolaOliv20 : CARO 'GOVERNO' momentaneo ti scrivo: DOVE ABOLIRE QUESTA VERGOGNA TUTTA ITALIANA. FATEVENE UNA RAGIONE PRIMA DI SFA… - MagoRompi : RT @vitalbaa: @MarabottiMarco Il suo tweet fa capire che ormai non è la “ratio” sanitaria ciò che preoccupa, ma la durata del green pass, d… - CorriereCitta : Durata Green Pass, novità in arrivo per evitare problemi con la scadenza dopo la terza dose di vaccino -