“Draghi vattene” | il 29 gennaio CasaPound nelle piazze di tutta Italia contro il liquidatore di Bruxelles

Roma, 24 gen — Una serie di manifestazioni in tutte le principali piazze Italiane — da Roma a Milano, da Napoli a Bolzano passando per le Isole — in programma per sabato 29 gennaio: così CasaPound Italia, unica forza politica ad essersi schierata apertamente contro le politiche dell'attuale governo, chiederà le dimissioni del premier Mario Draghi. A Roma la manifestazione si terrà in piazza Ugo La Malfa dalle 16.00. L'elenco completo delle città in cui sarà possibile manifestare è disponibile sulla pagina Facebook del movimento e sul canale Telegram. CasaPound Italia scende in piazza contro Draghi «Dopo lo sgombero del Circolo Futurista di Roma — una chiara ritorsione per le nostre proteste ...

