Domenica In, Mara Venier smonta i timori di Nino D'Angelo sulla terza dose: "Non è successo niente. Sei vivo, ce l'hai fatta" (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima parte della puntata di Domenica In andata in onda ieri 23 gennaio è stata dedicata ancora una volta al Covid. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Nino D'Angelo, il quale ha rivelato di aver avuto il Covid a Natale, insieme a tutta la sua famiglia. "Io prima di fare la terza dose mi sentivo un po' strano e non volevo farla. Mia moglie pensava che io avessi paura e quindi sono andato lo stesso. Il pomeriggio sono stato male, evidentemente ero già positivo. Non ho rischiato niente?", ha chiesto il cantautore partenopeo. "Beh, da positivo hai fatto il booster?", ha aggiunto la padrona di casa. Allora il Prof. Francesco Le Foche è intervenuto: "No, no. È una stimolazione in più del sistema immunitario". Quindi la conduttrice ha sdrammatizzato:

