Domenica In, Mara Venier senza freni con Pierpaolo Pretelli positivo al covid: “Mi hai fatto …” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, Domenica 23 gennaio 2022. Una puntata come sempre ricca di momenti emozionanti ma anche divertenti. Uno dei protagonisti della puntata è stato Pierpaolo Pretelli presente non fisicamente in studio ma in collegamento video in quanto positivo al covid. La presentatrice ha rivolto all’ex velino delle bellissime parole dimostrandogli tutto il suo affetto e tutta la sua stima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Pierpaolo Pretelli in collegamento video a Domenica In Da ormai diverse settimane Pierpaolo Pretelli è ospite di Mara Venier nel programma da lei condotto la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una nuova puntata diIn è andata in onda nella giornata di ieri,23 gennaio 2022. Una puntata come sempre ricca di momenti emozionanti ma anche divertenti. Uno dei protagonisti della puntata è statopresente non fisicamente in studio ma in collegamento video in quantoal. La presentatrice ha rivolto all’ex velino delle bellissime parole dimostrandogli tutto il suo affetto e tutta la sua stima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?in collegamento video aIn Da ormai diverse settimaneè ospite dinel programma da lei condotto la ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - chetempochefa : “Appena finita Domenica in prendo il treno e corro da @fabfazio” Mara Venier sarà con noi stasera a #CTCF - ilRicanelo : Mara Venier è un icona della TV italiana. Inutile dire. Domenica In è diventato parte della famiglia. - infoitcultura : Pretelli ‘adottato’ da Domenica In: Mara Venier sorprende, social in deliro - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli lascia Domenica In? L'annuncio di Mara Venier -