Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un cameo di Spider-Man nel film? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si profila la possibilità di un cameo di Spider-Man nell'atteso sequel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ecco di quale Uomo Ragno si tratterebbe. Il 2022 è l'anno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, atteso cinecomic Marvel che potrebbe mostrare uno speciale cameo al suo interno, direttamente dal film Spider-Man: No Way Home. I doppiatori portoghesi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Mariana Torres e Manolo Rey, voci di Elizabeth Olsen e Tobey Maguire, sono apparsi insieme in una foto sui social media, spoilerando un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si profila la possibilità di undi-Man nell'atteso sequelnel, ecco di quale Uomo Ragno si tratterebbe. Il 2022 è l'anno dinel, atteso cinecomic Marvel che potrebbe mostrare uno specialeal suo interno, direttamente dal-Man: No Way Home. I doppiatori portoghesi dinelMariana Torres e Manolo Rey, voci di Elizabeth Olsen e Tobey Maguire, sono apparsi insieme in una foto sui social media, spoilerando un ...

