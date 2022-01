DIRETTA: Elezione Presidente Repubblica, oggi prima votazione. FdI candida Carlo Nordio (Di lunedì 24 gennaio 2022) prima giornata di scrutinio per l'Elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle. Le urne apriranno alle 15.45. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta. Pd, M5e e Leu verso la scheda bianca al primo voto. Dopo il ritiro di Berlusconi, il centrodestra annuncia una rosa di nomi di alto livello. Al centrosinistra piace Riccardi. Dalle 14 lo Speciale di Sky TG24 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022)giornata di scrutinio per l'del successore di Sergio Mattarella al Colle. Le urne apriranno alle 15.45. Non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. In giornata l'incontro tra Salvini e Letta. Pd, M5e e Leu verso la scheda bianca al primo voto. Dopo il ritiro di Berlusconi, il centrodestra annuncia una rosa di nomi di alto livello. Al centrosinistra piace Riccardi. Dalle 14 lo Speciale di Sky TG24

Advertising

TgLa7 : Ci siamo! Oggi dalle 14:15 in diretta con #SpecialeTgLa7 per seguire le votazioni per l’elezione del prossimo Presi… - infoitinterno : Elezione presidente della Repubblica, la diretta del voto. Nel pomeriggio incontro Letta-Salvini. Meloni: 'Il… - FonteUfficiale : corriere: L’elezione del presidente della Repubblica, oggi: la prima votazione per il Quirinale in diretta. Leggi:… - Elisabe94838092 : RT @eziomauro: Elezione presidente della Repubblica, la diretta del voto. Nel pomeriggio incontro Letta-Salvini. Meloni: 'Il nostro candida… - Elisabe94838092 : RT @giusmo1: Elezione presidente della Repubblica, la diretta del voto. Nel pomeriggio incontro Letta-Salvini. Meloni: 'Il nostro candidato… -