Dieci milioni. Corona virus: Italia, 2809857 attualmente positivi a test (-25049 in un giorno) con 143875 decessi (352) e 7147612 guariti (102363). Totale di 10001344 casi (77696) Dati della protezione civile: effettuati 519293 tamponi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

Tg3web : Mentre i dieci uomini più ricchi del mondo hanno visto raddoppiare i loro patrimoni, 163 milioni di persone sono fi… - barinewstv : Covid, superati i dieci milioni di contagi da inizio pandemia. Più 125 decessi rispetto a ieri - NoiNotizie : Dieci milioni. #coronavirus: #Italia, 2809857 attualmente positivi a test (-25049 in un giorno) con 143875 decessi… - milanomagazine : Milano, 10 milioni di euro per il 'Nuovo sistema per la gestione digitale del territori' | Milano, dieci milioni d… - ccarolingo : @giorgiogilestro @SilvestriMd gilestro ue ma i dieci milioni di casi al giorno sono arrivati a capodanno alla fine? -