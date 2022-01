Derubavano le anziane con il ' trucco della moneta' | tre peruviani in manette a Torino

Advertising

... con l'accusa di aver messo a segno furti col trucco delle monete lanciate a terra per distrarre la vittima - quasi sempre donne sole o- e rubarne la borsa lasciata incustodita sul sedile ...LE INDAGINI - Nei giorni scorsi i carabinieri avevano seguito gli spostamenti di un'auto già avvistata in altri luoghi che erano stati teatro di furti ai danni di donne sole e. I militari ...Torino, carabinieri in azione: presa la banda della monetina. Derubavano donne anziane distraendole con un trucco.Il gruppo, composto da cittadini di nazionalità rumena, nel corso dell'intera estate scorsa aveva imperversato nel nord Italia e, in particolare, in provincia di Treviso, mettendo a segno una quindici ...