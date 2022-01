Del Piero, dieci anni fa un ricordo indelebile: quante lacrime (Video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una leggenda come Alessandro Del Piero non viene mai dimenticata e il 24 gennaio del 2012 rappresentò l’ultima volta del suo marchio. Una delle più grandi bandiere e simboli che la Juventus abbia mai avuto, sinonimo di fedeltà alla bandiera e amore per i colori bianconeri, Alessandro Del Piero è stato probabilmente uno dei più grandi campioni ad aver vestito la maglia di Madama. Il 24 gennaio del 2012 la Juventus di Antonio Conte scese in campo per il quarto di finale di Coppa Italia allo Juventus Stadium contro la Roma di Luis Enrique, sfida che vedeva i bianconeri come i grandi favoriti dato che i bianconeri stavano volando in classifica, mentre i giallorossi erano in crisi. Quella fu l’occasione per poter dare del minutaggio a diversi giocatori poco schierati fino a quel momento e infatti la coppia d’attacco fu formata dal nuovo arrivato Marco ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una leggenda come Alessandro Delnon viene mai dimenticata e il 24 gennaio del 2012 rappresentò l’ultima volta del suo marchio. Una delle più grandi bandiere e simboli che la Juventus abbia mai avuto, sinonimo di fedeltà alla bandiera e amore per i colori bianconeri, Alessandro Delè stato probabilmente uno dei più grandi campioni ad aver vestito la maglia di Madama. Il 24 gennaio del 2012 la Juventus di Antonio Conte scese in campo per il quarto di finale di Coppa Italia allo Juventus Stadium contro la Roma di Luis Enrique, sfida che vedeva i bianconeri come i grandi favoriti dato che i bianconeri stavano volando in classifica, mentre i giallorossi erano in crisi. Quella fu l’occasione per poter dare del minutaggio a diversi giocatori poco schierati fino a quel momento e infatti la coppia d’attacco fu formata dal nuovo arrivato Marco ...

